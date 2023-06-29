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Pakistan'da Kurban Bayramı namazı için hücrelerinden çıkan mahkumlar kaçtı

Pakistan'da Kurban Bayramı namazı için hücrelerinden çıkan mahkumlar kaçtı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Kurban Bayramı namazı için hücrelerinden çıkarılan mahkumlardan 15-20'si, gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçtı, çıkan çatışmada bir hükümlü öldü. Yetkililer, kaçan kişilerin cinayet ve diğer ciddi suçlardan hükümlü olduğunu belirterek, mahkumların bulunması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Kurban Bayramı namazı için hücrelerinden çıkarılan mahkumlardan 15-20'si, gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçtı, çıkan çatışmada bir hükümlü öldü.

Geo News televizyonundaki habere göre, eyaletin Çaman bölgesinde bir cezaevinde Kurban Bayramı namazı için tutuldukları hücrelerden çıkmalarına izin verilen mahkumlar, bir gardiyanın otomatik silahını ele geçirerek infaz koruma memurlarına ve polislere ateş açtı.

Çıkan çatışmada bir mahkum öldü, 15-20 mahkum ise cezaevinden kaçtı.

Yetkililer, kaçan kişilerin cinayet ve diğer ciddi suçlardan hükümlü olduğunu belirterek, mahkumların bulunması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Kurban Bayramı Pakistan Mahkum Güncel Haberler

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