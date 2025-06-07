Pakistan'da Kurban Bayramı Coşkuyla İdrak Edildi

Pakistan'da Kurban Bayramı Coşkuyla İdrak Edildi
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Pakistan'da Kurban Bayramı Coşkuyla İdrak Edildi
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Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde camilere ve açık alanlara akın ederek bayram namazını kıldı. Karaçi'de camilerin dolup taşması nedeniyle namaz dışarıda icra edildi.

- Pakistan'da Müslümanlar bayram namazı kıldı

KARAÇİ - Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazında saf tuttu.

Güney Asya ülkesi Pakistan'da Kurban Bayramı bugün başladı. Müslümanlar, bayram namazını kılmak üzere camilere ve açık alanlara akın etti. Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde Müslümanlar, Bilal Camii'nin dolup taşması nedeniyle bayram namazını dışarıda kıldı. Müslüman halk, namazın ardından kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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