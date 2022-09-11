Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi Güncel Haberler Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif'in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Togo Cumhuriyeti Pakistan England Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.