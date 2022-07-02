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Pakistan'da Kovid-19 vakalarının artış eğilimi sürüyor

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da Kovid-19 vakalarının artış eğilimi sürüyor

Pakistan'da 4 ayın ardından günlük Kovid-19 vakaları 800 bandını aşarken salgının artış eğilimi devam ediyor.

Pakistan'da 4 ayın ardından günlük Kovid-19 vakaları 800 bandını aşarken salgının artış eğilimi devam ediyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 305 test yapıldı ve 818 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, 4 Mart'tan bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 4 Mart'ta 953 vaka kaydedilmişti.

Ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,47 olarak gerçekleşti.

Şehirlerde ise Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı Karaçi'de yüzde 17,06, Lahor'da yüzde 5,58 ve İslamabad'da yüzde 4,05 oldu.

Başkenti Karaçi olan Sindh eyaleti yönetimi, vakaların artmaya devam etmesi halinde sıkı tedbirler uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Dün, Pakistan'da 694 vaka tespit edilmişti.

Hükümet, 29 Haziran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası 31 Mart'ta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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