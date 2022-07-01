Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde - Haberler

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Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,93 olarak kaydedilerek 19 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,93 olarak kaydedilerek 19 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 640 test yapıldı ve 694 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 3,93 olarak gerçekleşerek 19 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Pakistan'da 19 Şubat'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,15 olarak kayda geçmişti.

Hükumet, 29 Haziran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası 31 Mart'ta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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