Pakistan'da Korkunç Kaza: 18 Ölü

KOHAT, 3 Şubat (Xinhua) -- Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde Perşembe gecesi bir yolcu otobüsüyle bir tırın çarpışması sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde bir tırla bir otobüsün çarpıştığı kaza yerindeki enkaz görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

KOHAT, 3 Şubat (Xinhua) -- Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde Perşembe gecesi bir yolcu otobüsüyle bir tırın çarpışması sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde bir tırla bir otobüsün çarpıştığı kaza yerindeki hasar görmüş bir araç görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde bir tırla bir otobüsün çarpıştığı kaza yerindeki hasar görmüş bir araç görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde bir tırla bir otobüsün çarpıştığı kaza yeri görülüyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)