Pakistan'da Korkunç Kaza: 18 Ölü
Güncel Haberler
KOHAT, 3 Şubat (Xinhua) -- Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde Perşembe gecesi bir yolcu otobüsüyle bir tırın çarpışması sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
KOHAT, 3 Şubat (Xinhua) -- Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde Perşembe gecesi bir yolcu otobüsüyle bir tırın çarpışması sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel