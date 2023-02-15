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Pakistan'da Kömür Madeninde Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Pakistan'da Kömür Madeninde Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

İSLAMABAD, 15 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az bir kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

İSLAMABAD, 15 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az bir kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haberlere göre olay, Salı günü ilçenin Darra Adam Khel bölgesinde bulunan kömür madeninde meydana geldi. Patlama sonucu dört madenci madende mahsur kaldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kurtarma ekipleri bölgeye ulaşarak yerel gönüllülerin yardımıyla düzenlenen kurtarma operasyonu sonrasında mahsur kalanları kurtardı. Yerel basında çıkan haberlere göre patlamada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Kurtarma ekibi, yaralananlardan birinin kurtarma operasyonu sırasında çalışan bir gönüllü olduğunu belirtti.

Patlamanın nedeninin belirlemesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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