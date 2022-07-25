Pakistan'da koalisyon hükümetinden yargıya 'tarafsızlık' eleştirisi

Pakistan'da koalisyon hükümeti, yargı sistemini eleştirerek, Pencap'taki seçimlerle ilgili dava duruşmasında Anayasa Mahkemesinin tüm yargıçlarının yer almasını ve kararın bu şekilde verilmesini talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Pakistan Halk Partisi lideri ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve koalisyon hükümetinden üst düzey yetkililer, başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Navaz, burada yaptığı açıklamada, kendilerine karşı ne zaman bir dava açılsa hangi hakimlerin bu davaya bakacağını halkın bildiğini belirterek, yargı sistemini eleştirdi.

Navaz, Anayasa Mahkemesinin Pencap'taki seçimle ilgili Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'yi duruşmaya çağırdığını anımsatarak, İmran Han hakkında güven oylamasını reddeden eski Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri'nin ise neden çağrılmadığını sorguladı.

Pencap'taki seçimin hemen ardından Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Lahor'daki Yüksek Mahkemeye itirazda bulunduğunu aktaran Navaz, mahkemenin geç saatte neden açık olduğunu ve tarafsızlığını sorguladı.

Navaz, koalisyon hükümeti olarak Pencap'taki seçimlerle ilgili dava duruşmasında Anayasa Mahkemesinin tüm yargıçlarının yer almasını ve kararın bu şekilde verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin, Pencap'taki seçimlerle ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor. Navaz'ın açıklamaları ise bunun hemen öncesinde geldi.

Tartışmalı Pencap seçimi

???????Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.