Pakistan'da, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona KKTC İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun yanı sıra çok sayıda diplomat, kurum temsilcisi ve Pakistan yetkilisi katıldı.

Etkinlikte, Kıbrıs Türk halkının 41 yıl önce haklı özgürlük ve egemenliğinin somut bir ifadesi olarak bağımsız devletini kurduğunu hatırlatarak sözüne başlayan Şenol, "Yıllar boyunca, Türkiye'nin ve Türk milletinin sarsılmaz desteğiyle değerlerimize, inançlarımıza ve milli kimliğimize sahip çıkarak adada barış ve huzuru koruduk." dedi.

KKTC'nin demokrasi, ekonomi ve insan haklarının da dahil olduğu birçok alanda kaydettiği önemli ilerlemelerin altını çizen Şenol, "Ülkemiz yükseköğretim ve turizmde Doğu Akdeniz'de ön sıralarda yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile problemlere de değinen Şenol, yıllar boyunca Türk tarafının gösterdiği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımın altını çizerek, "Bu yöndeki çabalar, Kıbrıslı Rumların, adanın ortak sahipleri Kıbrıslı Türklerle gücü paylaşma konusundaki isteksizlikleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır." dedi.

"GKRY, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla ilişki kurmasını engelleyerek, izolasyonu pekiştirmeye yönelik insanlık dışı stratejisini sürdürmektedir." diyen Şenol, bu izolasyonun spor, kültür, eğitim ve sağlık gibi alanlarda kendini gösterdiğini belirtti.

Sorunların çözülmesi için "ortak noktada" buluşulamadığına işaret eden Şenol, olası resmi müzakereler öncesinde iki taraf arasında bir denge kurulmasının başarı için ön koşul olduğunu kaydetti.

Şenol ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasını hatırlatarak, "Ülkemize verdiği sarsılmaz destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımızı bir kez daha yinelemek isterim." şeklinde konuştu.