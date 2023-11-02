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Pakistan'da Kirli Hava Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

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LAHOR, 2 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde kirli hava kütlesi altında araç kullanan insanlar, 2 Kasım 2023. Yerel medyada çıkan haberlere göre Pakistan'ın Pencap eyaleti yönetimi, kirli hava nedeniyle acil durum ilan etti.

LAHOR, 2 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde kirli hava kütlesi altında araç kullanan insanlar, 2 Kasım 2023.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Pakistan'ın Pencap eyaleti yönetimi, kirli hava nedeniyle acil durum ilan etti. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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