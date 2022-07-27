Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

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Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Pakistan'da K2 Dağı'ndan inerken kaybolan Kanadalı ve Avusturalyalı 2 dağcının cesedine ulaşıldı.

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Pakistan'da K2 Dağı'ndan inerken kaybolan Kanadalı ve Avusturalyalı 2 dağcının cesedine ulaşıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı'ndan inişte kaybolan Kanadalı Richard Cartier 19 Temmuz ve Avustralyalı Matthew Eakin ise 22 Temmuz'dan bu yana aranıyordu.

Karadan yürütülen çalışmalar yeterli olmayınca arama kurtarma faaliyetlerine drone ile devam edildi ve dağcıların cansız bedenleri bulundu.

Yetkililer, her iki dağcının da farklı yerlerde kayaların üzerine düştüğünü ve bedenlerinin donmuş halde bulunduğunu belirtti.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara, İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, Şubat 2021'de, K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Toros Dağları Pakistan Cartier Güncel Haberler

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