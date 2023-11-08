Pakistan'ın Karaçi şehrinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkı ile dayanışmalarını vurgulamak için gösteriler düzenledi.

Pakistan'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki için gösteriler düzenlendi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkı ile dayanışmalarını vurgulamak için gösteriler düzenledi.

Karaçi Basın Kulübü önünde bir araya gelen yüzlerce gazeteci, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için Vali Konağı'na doğru yürüdü.

Ellerinde, "gazetecileri hedef almayı durdurun", "( İsrail ) Gazetecileri öldürdüğün gerçeğini saklayamazsın" ve "Gazze'de öldürülen gazeteciler için İsrail'i sorumlu tutun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Filistinli gazeteciler ile birlikteyiz" şeklinde sloganlar attı.

Burada açıklama yapan Karaçi Basın Kulübü Başkanı Said Sarbazi, İsrail ve ABD'nin Gazze'de öldürülen gazeteciler nedeniyle eşit şekilde sorumlu olduğunu söyledi.

Sarbazi, ABD'nin ve Müslüman ülkelerin sessizliğinin, İsrail'in herhangi bir cezaya maruz kalmadan silahsız sivilleri öldürmeye teşvik ettiğini savundu.

Öğrenciler, Gazze'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenledi

Karaçi'nin Şarai Kuaidin bölgesinde çeşitli okul ve medreselerde eğitim gören binlerce öğrenci de evlatlarını kaybeden Filistinli aileler için toplandı.

Cemaat-i İslami Partisi Karaçi Başkanı Hafız Naimur Rahman, burada yaptığı açıklamada, Gazze'nin çocuklar için mezara dönüştüğünü söyledi.

Rahman, sözde medeni dünyanın kınamayla yetindiğini belirterek "Neyi bekliyorsunuz? Gazze'deki her vatandaşın ölmesini mi?" dedi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Rahman, İsrail'in işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmasını istedi.