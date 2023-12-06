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Pakistan'da İslam alimleri ve siyasi liderler İsrail saldırılarına karşı dayanışma çağrısı yaptı

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Pakistan'da düzenlenen ulusal konferansta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı ve Filistin halkıyla dayanışma vurgulandı. İslam alimleri ve siyasi liderler, küresel dayanışma çağrısında bulunarak İsrail'e yönelik her türlü desteğin kesilmesini istedi.

Pakistan'da çok sayıda İslam alimi ve siyasi parti lideri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olmak için küresel dayanışma çağrısında bulundu.

Başkent İslamabad'da "Pakistan Ümmet Birliği Meclisi"nin düzenlediği "Mescid-i Aksa'nın kutsallığı ve İslam ümmetinin sorumluluğu" başlıklı ulusal konferansta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, Filistin halkıyla dayanışma vurgulandı.

Konferansa, Pakistan Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani, Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Pakistan İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Senatör Mevlana Abdulgafur Hayderi ve çok sayıda alim ve siyasetçi katıldı.

Katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olmak için küresel dayanışma çağrısında bulunarak, İsrail'in camilere, kiliselere, hastanelere ve yeni doğmuş bebeklere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine işaret etti.

Batılı güçlerin İsrail'in saldırılarını destekleyerek bu ülkenin suçlarına ortak olduğuna dikkati çeken katılımcılar, İsrail'e yönelik her türlü desteğin kesilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine karşı küresel çapta barışçıl gösteri çağrısında bulunarak, Müslümanlardan da İsrail'in ürünlerini ve bu ülkeyi destekleyen markaları boykot etmelerini istedi.

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, konferansa çevrim içi katıldı.

Konferansın kapanışında, 8 Aralık'ta ülke genelinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının protesto edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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