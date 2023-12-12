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Pakistan'da intihar saldırısı: 25 asker hayatını kaybetti, 27 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ve çatışmalarda 25 asker hayatını kaybetti, 27 militan etkisiz hale getirildi. Saldırı sonucunda bir binanın çökmesiyle ölü sayısı artarken, Pakistan ordusu diğer bölgelerde de operasyonlar düzenledi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında ve çatışmalarda 25 asker hayatını kaybetti, 27 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan'a sınır Dera İsmail Han bölgesinde bir güvenlik noktasına sabah saatlerinde içi bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 23 asker yaşamını yitirdi, 6 militan etkisiz hale getirildi.

Bombanın etkisiyle bir binanın çökmesi sonucu ölü sayısının arttığı ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Dera İsmail Han'a bağlı Darazinda ve Kulachi kasabalarında da güvenlik güçleri militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Darazinda'da çıkan çatışmada 17 militan etkisiz hale getirildi. Kulachi'deki çatışmada da 2 asker hayatını kaybetti, 4 militan etkisizleştirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Taliban'ı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Saldırı Güvenlik Terör Ölüm Operasyon Dünya Güncel Haberler

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