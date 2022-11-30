- Pakistan'da intihar saldırısı: 2 ölü, 24 yaralı

KETTA - Pakistan'ın Quetta kentinde polisi hedef alan intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Baleli bölgesinde polislerin bulunduğu araca bombalı saldırısı gerçekleştirildi. Quetta polisinden Ghulam Azfar Mahesar yaptığı açıklamada, saldırıda 1'i polis, 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si polis 24 kişinin yaralandığını belirtti. Mahesar, hedef alınan aracın kentte çocuk felci aşılama kampanyasında çalışanları korumak için görevlendirilen polisleri taşıdığını ve aracın patlamanın etkisiyle şarampole yuvarlandığını kaydetti. Saldırıda 20-25 kilogram civarında patlayıcı kullanıldığını aktaran Mahesar, olay yerinin yakınında bir intihar bombacısının kalıntılarına rastlandığı için olayın "intihar saldırısı" olduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak, olayın derhal soruşturulacağını ifade etti.

Pakistan Talibanı saldırı emri vermişti

Tehreek-e-Taliban Pakistan iki gün önce yaptığı açıklamada, haziran ayında hükümetle yapılan ateşkesin sona erdiğini bildirerek, ülke genelinde "saldırı düzenleme" emri vermişti.