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Pakistan'da Imran Khan Destekçilerinin Gösterilerinde Can Kaybı 6'ya Yükseldi

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Pakistan'daki Imran Khan destekçilerinin protestolarında çıkan çatışmalarda 4'ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Grupta polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonrası çok sayıda yaralı var.

- Pakistan'da Imran Khan destekçilerinin gösterilerinde can kaybı 6'ya yükseldi

İSLAMABAD - Pakistan'da cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda 4'ü güvenlik gücü olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakanı Imran Khan'ın çağrısı üzerine düzenlenen gösteriler devam ediyor. Khan'ın serbest bırakılmasını talep eden protestocular, yasağa rağmen başkent İslamabad'da bugün yeniden sokaklara döküldü. Kente giriş çıkışlara yerleştirilen konteynerlerden oluşan bariyerleri aşan göstericiler, polisle çatıştı. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda, çok sayıda gazetecinin de yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dün düzenlenen gösterilerde 3 asker, bir polis ve 2 göstericinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralanan 2 asker ve 9 polisin sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Naqvi, en az 70 polisin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi tarafından yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermi ile ateş etmesi sonucu 2 göstericinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Polis, Cuma gününden bu yana en az 4 bin Khan destekçisini gözaltına aldı, ülkenin bazı bölgelerinde mobil ve internet servisleri askıya alındı. Geçtiğimiz hafta perşembe günü, bir mahkeme başkentte protestoların yasaklanmasına karar vermişti.

Khan hakkında onlarca ceza davası bulunuyor

Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan, ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Pakistan'da Imran Khan Destekçilerinin Gösterilerinde Can Kaybı 6'ya Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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