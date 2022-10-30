Pakistan'da İmran Han'ın yürüyüşünü izleyen kadın gazeteci tırın altında kalarak öldü Güncel Haberler Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Lahor'dan başkent İslamabad'a yürüyüşünü takip eden kadın gazeteci Sadaf Naim, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Lahor'dan başkent İslamabad'a yürüyüşünü takip eden kadın gazeteci Sadaf Naim, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan İslamabad'a doğru düzenlenen yürüyüşü takip eden Naim, Kamoke kasabası yakınlarında içerisinde İmran Han'ın da bulunduğu konteyner yüklü tırın üzerinden kayarak düştü. "Channel 5" televizyonu çalışanlarından 36 yaşındaki kadın gazeteci Naim, tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Eski Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gazeteci Naim'in ölümü sebebiyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, yürüyüşün bugünkü kısmının iptal edildiğini açıkladı. Başbakan Şahbaz Şerif de Naim'in ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımlayarak, ailesine 20 bin dolar bağış yapılacağını duyurdu. Lahor'dan İslamabad'a 28 Ekim'de yürüyüş başlatan Han'ın, hafta içi başkente ulaşması bekleniyor. Han, koalisyon hükümetinin erken seçimleri açıklamadığı gerekçesiyle yürüyüşe başladığını duyurmuştu. Kaynak: AA / Güncel İmran Khan Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistan'da İmran Han'ın yürüyüşünü izleyen kadın gazeteci tırın altında kalarak öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.