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Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karışan siviller askeri mahkemelerde yargılanacak

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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 103 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmasına devam edilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından eski Başbakan Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasından sonra yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 103 sivilin askeri mahkemelerde yargılanması devam edecek.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 103 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmasına devam edilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi heyeti, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını anayasaya aykırı bulduğu 23 Ekim'deki kararını iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından eski Başbakan Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasından sonra yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 103 sivilin askeri mahkemelerde yargılanması devam edecek. Ancak mahkeme heyeti, askeri mahkemelerin "yargılanan şüpheliler hakkında nihai bir karar vermeyeceğini" ve "nihai kararın Anayasa Mahkemesi'nin emirlerine bağlı olacağını" kaydetti.

23 Ekim'de Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını anayasaya aykırı bularak, yargılamaların geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Kararda, anayasadaki adil yargılanma hakkına işaret edilerek, askeri mahkemelerde yargılanan 103 sivilin ceza mahkemelerinde yargılanacağı kaydedilmişti.

Pakistan'da geçici hükümet, Anayasa Mahkemesinin, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını geçersiz sayan hükmüne karşı 18 Kasım'da itirazda bulunmuştu.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan ordusundan 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda orduya ait kurumlara saldıranların, "askeri mahkemelerde" yargılanacağı bildirilmişti.

Öte yandan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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