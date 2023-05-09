Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi öldü

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan başkent İslamabad'a gelen Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından binlerce PTI destekçisi ülke genelinde protestolara başladı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki protestolarda bir PTI destekçisi yaşamını yitirdi. Faysalabad şehrindeki gösterilerde de 13 kişi yaralandı.

PTI kaynakları, göstericilerin silahla vurulduğunu öne sürerken, polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Basına yansıyan görsellerde, birçok şehirde PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.

İslamabad'da 43 protestocu gözaltına alındı

PTI Sind Başkanı Ali Zaidi, Karaçi'de polis tarafından gözaltına alındı.

İslamabad Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protestolar sonucu 5 polisin yaralandığı, 43 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin birçok şehrinde protestolar sürüyor.

Han, bugün tutuklanmıştı

Dawn gazetesindeki habere göre, Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

İslamabad polisi tarafından yapılan açıklamada, PTI lideri ve eşinin 50 milyar rupinin (yaklaşık 3 milyar 420 milyon lira) yasallaştırılması için bir emlak firmasından milyarlarca rupi almakla suçlandığı ve bu sebeple Han'ın tutuklandığı belirtilmişti.

Tutuklama kararında, Han ve eşi Büşra Bibi, yolsuzlukla suçlanıyor.

Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürülmüştü.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.