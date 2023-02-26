Pakistan'da İmran Han'ın partisinden 70 kişi gözaltına alındı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın "hukuksuzluğa ve ekonomik erimeye dikkati çekmek için" başlattığı protestoya ilişkin, Gujranvala şehrinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) 70 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın "hukuksuzluğa ve ekonomik erimeye dikkati çekmek için" başlattığı protestoya ilişkin, Gujranvala şehrinde Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) 70 kişi gözaltına alındı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Han'ın anayasal garanti altındaki temel haklara yönelik saldırılara ve ekonomik erimeye karşı koymak amacıyla 22 Şubat'ta başlattığı "Jail Bharo Tehreek" protestoları sürüyor.

Lahor, Peşaver ve Multan'da yapılan protestoların ardından Gujranvala şehrinde de benzer bir eylem gerçekleştirildi.

Gujranvala'daki eylemde, "hukuksuzluğa dikkati çekmek için" polise teslim olan, aralarında yetkili isimlerin de bulunduğu 70 PTI destekçisi gözaltına alındı.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lahor ve Ravalpindi'de 200'den fazla partilinin çeşitli cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.

PTI lideri Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, protesto kapsamında gözaltına alınan siyasi mahkumlara hükümetin "suçlu ve terörist" gibi yaklaştığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Lahor'da 22 Şubat'ta gerçekleştirilen protestoda PTI Başkan Yardımcısı ve Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, PTI Genel Sekreteri Asad Umar ve partinin üst düzey isimlerinden eski Demiryolları Bakanı Azam Han Svati de gözaltına alınmıştı.

Sivil yönetime karşı ilk defa uygulanıyor

Eski Pakistan Devlet Başkanı General Muhammed Ziya'ül Hak'ın askeri yönetimi döneminde benzer türde bir protesto düzenlenmişti.

Ancak ülke tarihinde ilk defa sivil bir hükümete karşı bu protesto biçimi kullanılıyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.