Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri, olası gözaltı nedeniyle evinin çevresinde nöbette

Pakistan'da, hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri, Lahor'daki evinin çevresinde nöbet tutmayı sürdürüyor.

Lahor'un Zaman Park bölgesinde ikamet eden Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın yüzlerce destekçisi, polisin gözaltı ihtimaline karşı eski başbakanın evinin etrafında beklemeye devam ediyor.

Burada kendilerine büyük stantlar ve çadırlar kuran PTI taraftarları, İmran Han'ın gözaltına alınmasına mani olmak için nöbet tuttuklarını belirtiyor.

Han'ın destekçileri, zaman zaman hükümet karşıtı slogan atarken, kimi zaman da liderlerine yönelik destek gösterilerinde bulunuyor.

Han, 24 saatte gözaltına alınabilir

Geo News televizyonundaki habere göre, İslamabad'dan gelen emniyet mensupları, Han'ı 24 saat içinde gözaltına alabilir.

Lahor polisinin de İslamabad emniyetine her türlü desteği sağlayacağı vurgulanıyor.

İki davanın duruşmaları görülmüştü

Bugün, İslamabad Bölge Mahkemesinde, Han'ın, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görülmüştü.

İki duruşmaya da katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrindeki bir mahkeme de devlet kurumlarına ve memurlarına karşı ifadeleri ve kamu düzenini bozmaya çalıştığı gerekçesiyle Han hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı vermişti. Han'ın itiraz etmesi sonucu söz konusu karar, üst mahkemece 2 haftalığına askıya alınmıştı.

İmran Han hükümeti, Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak, Başbakan seçilmişti.