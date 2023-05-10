Pakistan'da İmran Han için 8 günlük gözaltı süresi

Pakistan'da mahkeme, yolsuzlukla yargılanan eski Başbakan İmran Han'ın sorgulanması için 8 gün polis gözetiminde kalmasına onay verdi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Han, güvenlik gerekçesiyle bir defalığına mahkeme alanı statüsü verilen İslamabad Emniyet Müdürlüğü kompleksi içerisindeki Polis Misafir Evinde duruşmaya çıkarıldı.

Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın sorgulanması için 8 gün polis gözetiminde kalmasına onay verdi.

Mahkeme ayrıca Han'ı, başbakan olduğu 2018-2022 yıllarında yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla da suçladı.

Mahkeme, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu'na (NAB), Han'ı 17 Mayıs'ta bir sonraki duruşmaya getirmesini emretti.

Öte yandan, PTI Genel Sekreteri Asad Ömer'in gözaltına alınmasının ardından eski Dışişleri Bakanı ve PTI Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureyşi de bugün gözaltına alındı.

Gösteriler sürüyor

Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde sürüyor.

Göstericiler, Radio Pakistan'ın Peşaver'deki ofisini basarak kullanılamaz hale getirdi.

239 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

Geçen haziranda koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini dile getirmişti.

NAB kararıyla tutuklama

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.