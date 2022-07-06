Pakistan'da İmran Han'ı desteklediği bilinen gazeteci gözaltına alındı Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a desteğiyle bilinen gazeteci İmran Riaz Han, polis tarafından gözaltına alındı. Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a desteğiyle bilinen gazeteci İmran Riaz Han, polis tarafından gözaltına alındı. Ulusal basındaki haberlere göre, gazeteci Han, başkent İslamabad'ın dışında emniyet yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, gazetecinin neden gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan, Dawn gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde, gazeteci Han'ın "halkı kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edildi. Eski Başbakan Han ise gazetecinin gözaltına alınmasına Twitter'dan tepki gösterdi. Ülkede son birkaç ayda eski Başbakan Han'ın liderlik yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisine yakın Arşad Şerif ve Sabir Şakir gibi gazeteciler hakkında ordu ve devlet kurumları arasında nefret yaydıkları iddiasıyla emniyette işlem yapılmıştı. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel İmran Khan Pakistan Güncel Haberler

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