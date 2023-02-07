Pakistan'da İmran Han'dan 'siyaset dışı bırakılacağım' iddiası

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, Londra'da kaçak olarak bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in ülkeye geri getirilmesi için kendisinin siyaset dışı bırakılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü iddia etti.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, Londra'da kaçak olarak bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in ülkeye geri getirilmesi için kendisinin siyaset dışı bırakılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü iddia etti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, Lahor'daki evinde yerli ve yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Han, eski Başbakan Navaz Şerif'in ülkeye geri getirilmesi için kendisinin siyaset dışı bırakılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ileri sürdü.

Londra'da "adalet kaçağı" olarak bulunan Şerif'in ülkeye dönebilmesi için uygun yasal şartların hazırlanacağı aktarıldı.

Navaz Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Eski ordu komutanına eleştiriler

AA muhabirinin "Erken seçimler ekonomik sorunları nasıl çözecek?" sorusuna Han, "Şayet bir koalisyon hükümeti ortaya çıkarsa bu çözemez ancak PTI olarak biz hükümeti kuracak güce sahip olacağımıza inanıyoruz. Bu durum istikrar ve güven oluşturur. Sert kararlar almanızı ve ekonomiyi yeniden yapılandırmanızı sağlar. İstikrar yatırımcı çeker." dedi.

Han, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın görev süresinin uzatılmasını hata olarak nitelendirerek Bacva'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bacva'nın Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani aracılığıyla kendisine karşı ABD'de lobi faaliyetleri yürüttüğünü öne süren Han, "Pakistan tarihinde ilk kez halk rejim değişikliği operasyonunu kabul etmedi." diye konuştu.

"Taliban, Pakistan karşıtı değil"

Han, ülkedeki terör olaylarıyla ilgili olarak, Pakistan'ın yeni bir terör dalgasını kaldıramayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tüm dünyayı gezdiğini ancak Afganistan'a gitmediğini belirten Han, "Eşref Gani hükümeti Hindistan yanlısıydı. Şu an orada bulunan Taliban, Pakistan karşıtı değil. Bu altın fırsatı değerlendirmeliyiz. Onların Pakistan Talibanı (TTP) üzerinde etkisi var." ifadelerini kullandı.

Son olarak Han, Pencap ve Hayber Pahtunhva'da yapılacak seçimlerde hile yapılmasından korktuğunu vurguladı.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.