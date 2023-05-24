Pakistan'da İmran Han'a yakınlığıyla bilinen gazeteciden 2 haftadır haber alınamıyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a yakınlığıyla bilinen ve 11 Mayıs'ta gözaltına alınan gazeteci İmran Riaz Han'dan haber alınamıyor.

Dawn gazetesindeki habere göre, gazeteci İmran Riaz Han, eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Sialkot Havalimanında 11 Mayıs'ta gözaltına alınan İmran Riaz Han'dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Gazetecinin ailesinin avukatı Azhar Sıddık, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İmran Riaz Han'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, "Ülke genelinde İmran Riaz Han'a karşı herhangi bir suçlama bulunmuyor." dedi.

Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb'in yabancı bir medya kuruluşuyla yaptığı röportajda, eski Başbakan'ın partisine işaret ederek, İmran Riaz Han'ın bir siyasi partinin sözcüsü olduğunu ve bağımsız gazetecilerle onun arasında bir ayrım yapılması gerektiğini söylemesi tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada, çok sayıda insan hakları aktivisti ve gazeteci, Bakan'ın ifadelerine karşı paylaşımlarda bulundu.

İslamabad'da gazetecilik yapan Matiullah Jan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Aurangzeb'in ifadelerinin hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü ve Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Bölge Ofisinden yapılan açıklamalarda da Pakistan hükümetine, İmran Riaz Han'ın bulunması çağrısı yapıldı.

Yetkililerden "nerede olduğunu bilmiyoruz" açıklaması

İmran Riaz Han'ın gözaltına alınmasının ardından ailesi tarafından mahkemeye itirazda bulunulmuştu.

Lahor Yüksek Mahkemesi, Pencap polisine, gazetecinin mahkemeye getirilmesini emretmişti.

Pencap eyaleti Emniyet Müdürü Osman Anvar ise gazetecinin polis gözetiminde olmadığını söylemişti.

Pencap Bilgi Bakanı Amir Mir de İmran Riaz Han'ın polis gözetiminde olduğunu reddetmiş ve gazetecinin nerede olduğunu bilmediklerini söylemişti.

9 Mayıs'tan itibaren süren protestolar

Eski Başbakan İmran Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda, en az 10 PTI taraftarı hayatını kaybetmişti. Gösterilerde, çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti.

Hükümet, olaylarda 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. PTI ise gözaltına alınan parti destekçilerinin sayısının 7 binin üzerinde olduğunu kaydetmişti.

Gözaltına alınanlar arasında eski Dışişleri Bakanı ve PTI Başkan Yardımcısı Şah Mahmud Kureyşi dahil PTI'dan üst düzey siyasetçiler de bulunuyor.