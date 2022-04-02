Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi - Haberler

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Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi

Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Başkent İslamabad'ın önemli simgelerinden Faysal Camisi'nde ilk teravih için bir araya gelen Müslümanlar, namazlarını eda etti.

Kovid-19 önlemlerinin ülke genelinde kaldırılmasının ardından vatandaşlar, maske ve mesafe kuralına uymadan camide saf tuttu.

Camiyi dolduran Müslümanlar, namazın ardından toplu halde dua etti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Teravih Namazı, Pakistan, Güncel, Haberler

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