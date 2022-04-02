Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.
Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.
Başkent İslamabad'ın önemli simgelerinden Faysal Camisi'nde ilk teravih için bir araya gelen Müslümanlar, namazlarını eda etti.
Kovid-19 önlemlerinin ülke genelinde kaldırılmasının ardından vatandaşlar, maske ve mesafe kuralına uymadan camide saf tuttu.
Camiyi dolduran Müslümanlar, namazın ardından toplu halde dua etti.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel