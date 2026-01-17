Haberler

Pakistan'da meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Pakistan'ın Pencab ve Belucistan eyaletlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 24 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Pencab'daki kazada yolcu kamyonu kanala düştü, Belucistan'da ise bir yolcu otobüsü devrildi.

Polis yetkilileri, Pencap eyaletindeki Sargodha şehrinde yolcu taşıyan bir kamyonun yoğun sis nedeniyle kanala düştüğünü açıkladı.

Kazada 14 kişinin öldüğünü teyit eden yetkililer, 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Polis yetkilisi Aslam Bangulzai ise Belucistan eyaletinin kıyı bölgesi Makran'da otoyolda hız yapan bir yolcu otobüsünün devrildiğini belirtti.

Bangulzai, kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 36 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
