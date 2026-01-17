Pakistan'da meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Pakistan'ın Pencab ve Belucistan eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 24 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilileri, Pencap eyaletindeki Sargodha şehrinde yolcu taşıyan bir kamyonun yoğun sis nedeniyle kanala düştüğünü açıkladı.

Kazada 14 kişinin öldüğünü teyit eden yetkililer, 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Polis yetkilisi Aslam Bangulzai ise Belucistan eyaletinin kıyı bölgesi Makran'da otoyolda hız yapan bir yolcu otobüsünün devrildiğini belirtti.

Bangulzai, kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 36 kişinin yaralandığını ifade etti.