Pakistan'da İHA Saldırısına Protesto: 'Adalet İstiyoruz'

Pakistan'da İHA Saldırısına Protesto: 'Adalet İstiyoruz'
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Hayber Pahtunhva eyaletinin Mir Ali kentinde, bir İHA saldırısında ölen 4 çocuğun ardından binlerce kişi protesto düzenledi. Protestocular, adalet talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mir Ali kentinde binlerce kişi, 4 çocuğun hayatını kaybetmesine, 5 kişinin de yaralanmasına yol açan, kimliği belirsiz kişilerce yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını protesto etti.

Saldırıya tepki gösteren bölge halkı, dünkü saldırıda ölen çocukların cenazelerini yola dizerek, yetkililerden adaletin sağlanması ve saldırganlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Yerel aşiret liderlerinden Mufti Beytullah, yaptığı açıklamada, "Kimseyi doğrudan suçlamıyoruz ancak adalet istiyoruz. Hükümet bize çocuklarımızı kimin öldürdüğünü açıklamalı." dedi.

Beytullah, protestoların, yetkililerin açıklama yapmaması halinde yayılabileceği uyarısında bulunarak, "Masum çocuklarımızı toprağa vermeyeceğiz. Sorumlular açıklanana kadar bu eylemi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Binlerce göstericinin katıldığı protestolarda "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.

Hayber Pahtunhva eyalet yetkilileri, saldırıyı kınayarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Afganistan sınırına yakın konumdaki Mir Ali ve çevresindeki ilçeler, uzun süredir Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) olarak bilinen Pakistan Talibanı ve diğer silahlı gruplar için üs niteliğinde bulunuyor.

Bölgede sıklıkla güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenleyen TTP'nin son aylardaki saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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