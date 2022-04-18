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Pakistan'da İftar Vakti

Xinhua - Güncel
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Pakistan'da İftar Vakti

İSLAMABAD, 18 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Kovid-19 pandemisi etkisini kaybederken Ramazan ayına ve iftara özgü geleneksel ziyafetler ve keyifler de ülkeye geri geldi.

İSLAMABAD, 18 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Kovid-19 pandemisi etkisini kaybederken Ramazan ayına ve iftara özgü geleneksel ziyafetler ve keyifler de ülkeye geri geldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında bir kişi iftar için yemek dağıtıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında bir kişi yemekleri ayarlıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında oruç açan insanlar, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında gönüllüler yiyecekleri hazırlıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir iftar sofrası, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Ramazan'da yol kenarına kurulan bir iftar sofrasında gönüllüler içecekleri hazırlıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da İftar Vakti

Xinhua / Güncel

Pakistan, Nisan, Güncel, Haberler

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