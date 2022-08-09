Pakistan'da hükümete eleştirileriyle bilinen TV kanalının yayını askıya alındı

Pakistan'da hükümete eleştirileriyle bilinen televizyon kanalı ARY News'in yayını "kışkırtıcı, yalan ve nefret dolu" içerikler yayımladığı gerekçesiyle askıya alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), ARY News'e gönderdiği kararda, eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden Şahbaz Gill'in, 27 Haziran'da katıldığı programda hükümeti ve orduyu kötülediği anımsatıldı.

Kararda, ARY News'in devlet kurumlarına karşı kin ve nefreti kışkırtmaya çalışan kişilere platformu kasıtlı olarak sunup sunmadığı sorgulanırken, kanalın kışkırtıcı, yalan ve nefret dolu içerikler yayımladığı gerekçesiyle bir an önce durdurulması emredildi.

ARY News Üst Yöneticisi ve Kurucusu Selman İkbal, Twitter'dan, kanalın doğru haber yaptığı gerekçesiyle kapatıldığını belirtti.

Sosyal medyada çok sayıda gazeteci ve PTI'dan siyasetçiler, ARY News'in yayınının askıya alınmasına tepki gösterdi.

???????İmran Han'ın partisi, Şahbaz Şerif hükümetini PTI'nın ordu karşıtı olduğuna dair sosyal medya kampanyası yürütmekle suçluyor.

Öte yandan ARY News, Youtube üzerinden yayın yapmaya devam edecek.

Şahbaz Gill'e gözaltı

PTI'nın üst düzey isimlerinden Şahbaz Gill ise bugün İslamabad polisi tarafından gözaltına alındı.

Polis, Gill'in, "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Eski Başbakan İmran Han ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, bunun bir gözaltı değil kaçırılma olduğunu belirterek, Gill'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.