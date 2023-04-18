Pakistan'da hükümet, seçimlerin aynı tarihte yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu

Pakistan Savunma Bakanlığı, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin aynı tarihte yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Pakistan Savunma Bakanlığı, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin aynı tarihte yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, muhalefet ile hükümet arasında seçim tarihlerine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Savunma Bakanlığı, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin farklı tarihlerde yapılmasına karşı tüm ülkedeki seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Pencap'taki seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını talep ediyor.

Seçim Komisyonu, hükümetin mahkeme kararına rağmen gerekli kaynağı ayırmaması ve seçim güvenliğini sağlayacak silahlı kuvvetler personelinin tayin edilmemesi sebebiyle 14 Mayıs'ta Pencap'ta seçimlerin yapılamayacağını Anayasa Mahkemesine iletti.

Seçim Komisyonu, Anayasa Mahkemesine sunduğu raporunda, saha gerçekleri göz önüne alınarak 8 Ekim'in seçimler için uygun tarih olduğunu belirtti.

Komisyonun raporu, Ulusal Meclis'te Pencap seçimleri için gerekli paranın ayrılmasının reddedilmesinin ardından geldi.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin Pencap eyaletinde 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasıyla ilgili kararına rağmen tüm ülkedeki seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını bildirmişti.

Koalisyon hükümetinde muhalefet ile görüşme konusunda ayrılık

Öte yandan koalisyon hükümetinde, Han'ın liderliğini yaptığı PTI ile masaya oturma konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktı.

Başbakan Şahbaz Şerif'in liderliğinde toplanan 13 partinin yetkilileri arasında PTI ile müzakere yapma konusunda ortak bir anlayış oluşmadı.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, kötüleşen ekonomi ve siyasi durum sebebiyle İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI ile koalisyon hükümeti arasında ara buluculuk girişiminde bulunmuştu.

Basında, tarafların bu hafta masaya oturmasının beklendiği vurgulanmıştı.

Muhalefetten Anayasa Mahkemesine çağrı

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin ise Anayasa Mahkemesine yaptığı çağrıda, seçimler için gerekli parayı sağlamayan Başbakan Şerif ve kabineye karşı yargıya hakaretten işlem yapılmasını talep etti.

PTI lideri Han, Lahor'daki evinde yaptığı açıklamada, eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin mahkemeye hakaretten azledildiğini ve Başbakan Şerif'in de aynı kaderi yaşayacağını iddia etti.

Mahkeme, Seçim Komisyonunun kararını anayasaya aykırı bulmuştu

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim'e ertelenmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçimlerin ertelenmesi kararını bozan mahkeme heyeti, Pencap'ta seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyeti, Hayber Pahtunhva eyaletine ilişkin duruşmanın ise süreceğini bildirmişti.

Hükümet, seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını açıklamıştı

Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılacağını açıklamıştı.

Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılması planlanan seçimleri 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.