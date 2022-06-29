Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı - Haberler

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Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı

Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.

Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay Kovid-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan'ın bu adımı, Kovid-19 günlük vaka sayısının 500'ü aşmasının ardından geldi.

Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.

NCOC, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart'ta kapatılmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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