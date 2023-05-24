Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın partisini yasaklamayı değerlendiriyor

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, eski Başbakan İmran Han'ın liderlik yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) yasaklamayı düşündüklerini söyledi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Asıf, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PTI'nın yasaklanmasıyla ilgili henüz karar verilmediğini ancak bununla ilgili değerlendirmenin sürdüğünü ifade etti.

Asıf, PTI taraftarlarının 9 Mayıs'ta İmran Han'ın tutuklanmasından sonra başlattığı protestolarda devletin temeline saldırdıklarını belirterek, "Bu daha önce yaşanmadı. Müsamaha gösterilemez." dedi.

Han'ın yaptığı her eylemin Hindistan'ı memnun ettiğini öne süren Asıf, "Askeri kurumlara saldırmak İmran Han'ın son denemesiydi. 9 Mayıs olayları devletin iradesine meydan okudu." diye konuştu.

Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 PTI taraftarı hayatını kaybetmişti. Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti.

Hükümet, yaşanan olaylarda 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. PTI ise gözaltına alınan parti destekçilerinin sayısının 7 binin üzerinde olduğunu kaydetmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan şiddetli protestolara atıfta bulunarak Pakistan Adalet Hareketi Partisini yasaklamaktan başka seçenek kalmadığını söylemişti.