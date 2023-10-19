Pakistan'da Hristiyanlar ve STK temsilcilerinden, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Pakistan'da yaşayan Hristiyanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yardım kuruluşu Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmed Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yardım göndermek, dini, milli, siyasi ve ahlaki sorumluluğumuz." dedi.

Han, İsrail'in Gazze halkına yönelik şiddetine ve saldırılarına tepki göstererek bu ülkenin, hastane, barınak ve sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını, bu durumun Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze'nin 17 yıldır kuşatma altında olduğuna işaret eden Han, "Gazze halkı tıbbi malzemeye, gıdaya, suya ihtiyaç duyuyor. Durum çok acı verici. Uluslararası toplum derhal bu şiddete karşı harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

"Sivil halk öldürülüyor"

Sivil toplum kuruluşu Pakistan Birleşik Hristiyan Topluluğu Başkanı Beşir Han da İsrail'in saldırılarında çocukların ve kadınların öldüğüne dikkati çekerek, "Sivil halk öldürülüyor. İsrail ibadethanelere, hastanelere saldırıyor. Bu kabul edilemez." dedi.

İslamabad'daki Protestan Kilisesi rahiplerinden Stephan Muştak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, masum insanların hedef alınmasına tepki gösterdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.