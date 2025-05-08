Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

İmamoğlu'na erişim engeli getirilmesi dev platformu harekete geçirdi

Pakistan'da Hindistan'a Ait İHA Parçaları Bulundu

Pakistan'da Hindistan'a Ait İHA Parçaları Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçaları bulundu. Olay, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısının ardından gerçekleşti. İHA parçaları incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildirildi.

Geo TV'nin, polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin Chakwal bölgesinde Hindistan'a ait bir İHA'nın parçaları bulundu.

Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir havaalanının yakınında 3 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.