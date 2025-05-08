Pakistan'da Hindistan'a Ait İHA Parçaları Bulundu

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildirildi.

Geo TV'nin, polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin Chakwal bölgesinde Hindistan'a ait bir İHA'nın parçaları bulundu.

Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir havaalanının yakınında 3 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.