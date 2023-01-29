Pakistan'da Hendeğe Düşen Otobüste En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 29 Ocak (Xinhua) -- Pakistan hükümetinden yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Pazar sabahı bir yolcu otobüsünün bir hendeğe yuvarlanması sonucu en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.

İSLAMABAD, 29 Ocak (Xinhua) -- Pakistan hükümetinden yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Pazar sabahı bir yolcu otobüsünün bir hendeğe yuvarlanması sonucu en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bölgeden gelen haberlere göre yolcu otobüsü, Lasbela'nın Bela bölgesindeki Chinki durağı yakınlarında U-dönüşü yaparken bir köprünün direğine çarptı ve sel hendeğine düşerek yanmaya başladı.

Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini söylediler.

Kazazedeleri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten hükümet yetkilileri, kaza anında otobüste yaklaşık 50 yolcunun bulunduğunu kaydetti.

Yerel yetkililer basına, biri kadın biri çocuk olmak üzere üç kişinin otobüsten canlı kurtarıldığını, ancak ölü sayısının artmasından korkulduğunu belirttiler.