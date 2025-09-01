Pakistan'da Helikopter Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın Çilas kasabasında meydana geldiği belirtilirken, kazanın sebebinin 'teknik hata' olabileceği ifade ediliyor.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini belirtti.

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hameed, kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını kaydetti.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
