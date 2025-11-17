Pakistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü
HAYDARABAD, 17 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel