Pakistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü

HAYDARABAD, 17 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi.