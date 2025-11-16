Pakistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 7 Ölü

İSLAMABAD, 16 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekibi sözcüsü Hassan Ul Haseeb pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, patlamanın cumartesi akşamı Haydarabad kentindeki Laghari Goth bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Haseeb, "Patlama, fabrikayı hızla saran büyük bir yangına neden oldu" dedi.

Kurtarma ekipleri, cansız bedenleri enkazdan çıkarırken yaralıları yerel bir hastaneye sevk etti. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını söyledi.