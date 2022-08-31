Pakistan'da harap olan altyapı nedeniyle selzedeler saatlerce yürüyor

Pakistan'da selin altyapıya ağır hasar vermesi nedeniyle ihtiyaç sahipleri, yardımlara ulaşmak için saatlerce yürüyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinde selin çok sayıda köprü ve yolu yıkması sonucu, bazı şehirlerde kara yolu ulaşımı koptu.

Bunlardan biri olan, ülkenin turistik merkezlerinden Kalam şehrinin Svat Vadisi ile kara yolu bağlantısı tamamen kesildi.

Bölgede kalan turistler, ordunun düzenlediği operasyonlar sonucu helikopterlerle tahliye edilirken Kalam halkı ise şehirde mahsur kalmış durumda.

Şehir sakinleri ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşabilmek için 40 kilometre uzaklıktaki Bahrain şehrine yürüyerek gidiyor.

Kara yolu ulaşımının kesilmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemeler, at ve eşeklerle dağ yolu üzerinden farklı bölgelere taşınıyor.

Halk, dağlardan saatlerce yürüyor

Kalam Vadisi'nde yaşayan Gulam Resul, vadinin sele teslim olduğunu, ev, iş yeri, arazi ne varsa her şeyin yıkıldığını söyledi.

Resul, bölgede yeterli gıdanın olmadığını belirterek insanların açlıktan ölebileceğini ifade etti.

Svat Vadisi'yle kara yolu ulaşımının koptuğunu ve yolun yapımının 3-4 ayı bulabileceğini dile getiren Resul, "Kalam'dan Bahrain şehri 40 kilometre. Sabah 05.30'da yola çıktım. Yaklaşık 6 buçuk saat sonra Bahrain'e vardım. Yol olmadığı için dağlardan geldim." dedi.

Resul, gıda yardımı almak için Mangora şehrine gittiğini aktararak tekrar Kalam'a döneceğini ve bu yolculuğun 10 saatten fazla süreceğini belirtti.

Her tarafın selin taşıdığı taşlarla dolu olduğuna işaret eden Resul, yolların bir an önce yapılmasını istediklerini kaydetti.

Kalam'dan gelen Habibur Rahman da 6 saattir yürüdüğünü ifade etti.

Rahman, Bahrain çarşısından yiyecek aldığını ve geri döndüğünü dile getirerek yıkılan yolun yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Şehrin kendi içerisinde bağlantı koptu

Bahrain şehrini birbirine bağlayan köprülerin de yıkılması sonucu, kentin nehrin diğer tarafında kalan kısmıyla ulaşım sağlanamıyor.

Şehrin nehir yatağının yanına kurulan en büyük çarşısı ise artık yok. Sel suları, beraberinde taşıdığı taşlarla şehrin ana çarşısını yutmuş durumda.

Yardım mekanizması yok

Selin ardından 5-6 gün geçmiş olmasına rağmen bölgede henüz yardımları organize edecek bir mekanizma kurulmaması dikkati çekiyor.

Arama kurtarma ekipleri olmadığından halk, şehrin iki yakası arasında kurdukları sistemle gerekli yardım malzemelerini birbirine göndermeye çalışıyor.

Yine söz konusu sistem aracılığıyla geçişler sağlanıyor. Herhangi bir önlem alınmadan bir tahta parçasının üzerinde bir taraftan diğerine geçmek için kullanılan sistem, ölümlü kazalara davetiye çıkarıyor.

Bununla beraber vatandaşlar, ellerinden ancak bunun geldiğini belirterek yalnız kaldıklarını söylüyor.

Halk birbirine yardım ediyor

Malakand şehrinden Bahrain halkına yardım etmek için gelen Zahur İkbal, Hayber Pahtunhva yönetimi ve Pakistan hükümetinden henüz bir desteğin bölgeye gelmediğini söyledi.

İkbal, beraberinde önemli miktarda gıda paketi getirdiğini ifade ederek bunları Bahrain'e nasıl taşıyacaklarını bilmediklerini aktardı.

Yardım çalışmalarına destek amacıyla gelen Faiz Ali de "Burada biz kendi başımızayız. Gıdaları halka kanalize edecek bir mekanizma yok." dedi.