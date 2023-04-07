Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya Geliyor

İSLAMABAD, 7 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Ramazan ayında hayırseverler, yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından çeşitli pazarlarda binlerce yiyecek tezgahı kuruluyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği dağıtan bir gönüllü, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

İSLAMABAD, 7 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Ramazan ayında hayırseverler, yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından çeşitli pazarlarda binlerce yiyecek tezgahı kuruluyor. Bu tezgahlarda yiyecek ve içecekler ücretsiz dağıtılıyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği dağıtan bir gönüllü, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği hazırlayan gönüllüler, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği hazırlayan gönüllüler, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da oruçlarını açan insanlar, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da oruçlarını açan insanlar, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği hazırlayan gönüllüler, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)