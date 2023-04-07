Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya Geliyor

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya Geliyor

Güncel Haberler

İSLAMABAD, 7 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Ramazan ayında hayırseverler, yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından çeşitli pazarlarda binlerce yiyecek tezgahı kuruluyor.

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği dağıtan bir gönüllü, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

İSLAMABAD, 7 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'da Ramazan ayında hayırseverler, yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından çeşitli pazarlarda binlerce yiyecek tezgahı kuruluyor. Bu tezgahlarda yiyecek ve içecekler ücretsiz dağıtılıyor.

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği dağıtan bir gönüllü, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği hazırlayan gönüllüler, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği hazırlayan gönüllüler, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da oruçlarını açan insanlar, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da oruçlarını açan insanlar, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Pakistan'da Halk Gönüllülerin İftar Yemeklerinde Bir Araya GeliyorPakistan'ın başkenti İslamabad'da iftar yemeği hazırlayan gönüllüler, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title