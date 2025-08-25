Pakistan'da Güvenlik Noktasına Saldırı: 3 Polisin Ölümü, 17 Yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 17 güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen yok.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polisin hayatını kaybettiği, 17 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Nazar Mohammad, yaptığı açıklamada, eyaletin Hangu bölgesindeki bir güvenlik noktasına saldırı düzenlendiğini belirtti.

Kaçan saldırganları takip etmek için yakınlardaki dağlık alanda arama operasyonu başlattıklarını aktaran Mohammad, saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini, 17 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade etti.

Mohammad, 1 saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
