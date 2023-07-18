Pakistan'da Güvenlik Güçlerine Yönelik İntihar Saldırısında 10 Kişi Yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırısında 10 kişi yaralandı. Saldırıda 7'si güvenlik gücü olan 10 kişi yaralanırken, olayı henüz üstlenen olmadı. Ülkede terör saldırıları artış gösterirken, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen saldırılar yüzde 79 artış gösterdi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırısında 10 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Peşaver şehrine bağlı Hayatabad bölgesinde güvenlik kuvvetlerine ait bir aracın yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 7'si güvenlik gücü 10 kişi yaralanırken, olayı henüz üstlenen olmadı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.