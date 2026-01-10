Pakistan'da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda 11 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü iki ayrı operasyonda 11 silahlı militanın öldürüldüğü açıklandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) eyaletin Kuzey Veziristan ve Kurram bölgelerindeki operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin 8 Ocak'ta istihbarata dayalı yürüttüğü operasyonlarda Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 11 silahlı militanın öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki diğer teröristleri ortadan kaldırmak için operasyonlar yürütüldüğü ve terörle mücadelenin terörizm tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için tam hızla devam edeceği kaydedildi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.