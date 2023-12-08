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Pakistan'da güvenlik güçleri 5 militanı etkisiz hale getirdi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada, güvenlik güçleri, 5 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada, güvenlik güçleri, 5 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyaletin Tank bölgesinde güvenlik güçlerinin militanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada, güvenlik güçlerinin, 5 militanı etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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