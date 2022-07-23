Pakistan'da güvenlik güçleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi - Haberler

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Pakistan'da güvenlik güçleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
Pakistan'da güvenlik güçleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisizi hale getirdi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisizi hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonda saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Hafız Gül Bahadır grubunun, terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) yakın olduğu belirtiliyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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