Pakistan'da güvenlik güçleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisizi hale getirdi. Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisizi hale getirdi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonda saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisiz hale getirdi. Hafız Gül Bahadır grubunun, terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) yakın olduğu belirtiliyor. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Veziristan Pakistan Güncel Haberler

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