Pakistan'da güvenlik güçleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisizi hale getirdi.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisizi hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'da düzenlenen operasyonda saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada güvenlik güçleri Hafız Gül Bahadır grubuna mensup 3 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Hafız Gül Bahadır grubunun, terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) yakın olduğu belirtiliyor.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel