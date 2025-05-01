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Pakistan'da Güvenlik Görevlilerine Saldırı: 3 Ölü

Pakistan'da Güvenlik Görevlilerine Saldırı: 3 Ölü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde çıkan çatışmada, 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel polis yetkilisi Arshad Khan, Bannu'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu çatışmada 3 güvenlik personelinin yaşamını yitirdiğini aktaran Khan, 1 militanın da etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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