Pakistan'da Güvenlik Görevlilerine Saldırı: 3 Ölü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 militan etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde çıkan çatışmada, 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel polis yetkilisi Arshad Khan, Bannu'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu çatışmada 3 güvenlik personelinin yaşamını yitirdiğini aktaran Khan, 1 militanın da etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel