Pakistan'da gözaltına alınan İmran Han taraftarlarının sayısı 198'e çıktı

Pakistan'da Lahor ve İslamabad'da yaşanan olaylarda gözaltına alınan eski Başbakan İmran Han taraftarlarının sayısı 198'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, polis, 18 Mart'ta başkent İslamabad'da Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın duruşmaya katılacağı mahkemenin dışında yaşanan olaylarla ilgili yeni gözaltılar gerçekleştirdi.

Lahor ve İslamabad'da yaşanan olaylarda gözaltına alınan Han destekçilerinin sayısı 198'e çıktı.

İslamabad'da 18 Mart'ta İmran Han'ın duruşmaya katılacağı mahkemenin çevresinde PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşanmıştı. Polis, PTI destekçilerine biber gazı ve copla müdahale ederken, Han taraftarları da polise taş ve sopa fırlatmıştı. Lahor'da 14-15 Mart'ta da benzer olaylar yaşanmıştı.

İmran Han hükümeti, Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.