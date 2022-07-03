Pakistan'da girdi maliyetlerindeki artış, kurbanlık fiyatlarını yükseltti Pakistan'da artan enflasyon, yaklaşan bayram öncesi kurbanlık fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Pakistan'da artan enflasyon, yaklaşan bayram öncesi kurbanlık fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Geo News televizyonundaki habere göre, girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle çok sayıda kişinin kurban almakta zorlandığı vurgulandı. Karaçi'de yaşayan hayvan satıcısı Ömer Faruk, büyükbaş hayvanların fiyatındaki artışları, taşıma maliyetlerinin yükselmesine bağladı. Petrol fiyatlarının arttığına işaret eden Faruk, geçen sene yaklaşık 1000 dolara sattıkları hayvanın fiyatının bu yıl 2 bin doların üzerine çıktığını ve bunun sebebinin enflasyon olduğunu söyledi. Karaçi'deki kurban pazarında hayvan satın almak isteyen Abdul Kayyum ise geçen sene büyükbaş aldığı fiyatlara bu yıl küçükbaş hayvan satın alabildiğini belirtti. Benzin fiyatlarında yüzde 90 artış Pakistan'da benzin fiyatları, hükümetin destekleri büyük oranda kaldırmasıyla birlikte mayıs sonundan itibaren yüzde 90 arttı. Ülkede haziranda enflasyon yüzde 21,32 olarak gerçekleşerek son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu oran mayısta yüzde 13,8'di. Pakistan'da Aralık 2008'de enflasyon yüzde 23,3 olarak gerçekleşmişti. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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