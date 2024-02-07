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Pakistan'da Genel Seçimlere Hazırlıklar Tamamlandı

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Pakistan Seçim Komisyonu'na göre, ülke genelinde kurulan oy kullanma merkezleri ve güvenlik personeliyle 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere hazır durumda. Seçimlerde yaklaşık 127 milyon seçmen, 859 seçim bölgesinde yarışan ulusal ve eyalet meclisi adayları için oy kullanacak.

İSLAMABAD, 7 Şubat (Xinhua) -- Pakistan, ülke genelinde kurulan oy kullanma merkezleri ve güvenlik personeliyle 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere hazır durumda.

Pakistan Seçim Komisyonu'na göre, seçimlerde yaklaşık 127 milyon seçmen, ülke genelinde 859 seçim bölgesinde yarışan ulusal ve eyalet meclisi adayları için oy kullanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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